Deniz ulaşımının kadın emekçilerinden biri İstanbul Şehir Hatlarında 14 yıldır görev yapan Hüsna Nermin Akıncı. İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında gişe ve hareket görevlisi olan Akıncı, iskelede çalışmasının şaşkınlık yarattığını belirterek, şunları anlatıyor:

“Daha önce tekli iskelelerde de görev yaptım. Buralarda sorumlu tek sensin. Motorun yanaşması, yolcuların binmesi, jetonun satışı, tekrar hareketin verilmesi, bütün iskelede tek sorumlusu sensin. Bu şekilde de görev yaptım. Bundan da hiç gocunmadım bugüne kadar. Çımacılığı da, gişeciliği de, temizlik işini de hepsini yapabilecek kadınlarız biz.”

Günde ortalama 2500 araç geçiyor

Asya ve Avrupa arasında hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında yaz döneminde 5 bin yolcuya hizmet veriliyor. Akıncı, “Şu anda günlük ortalama 2500 aracı kıtadan kıtaya taşıyoruz. Yani gönülleri birbirine bağlıyoruz” diyerek, amaçlarının İstanbullulara en güzel hizmeti verebilmek olduğunu söylüyor.

“Bu aslında bir hediye”

Büyükada vapur iskelesinde 12 yıldır görev yapan Nazire Hopçin ise yüzde 45 oranında çocuk felci engeline rağmen işini canla başla yapıyor. “Engelli gördüğüm zaman, yaşlı biri geldiğinde ya da kucağında çocuklu bir hanımın geldiğini karşıdan gördüğüm zaman başlıyorum kurmaya, nasıl geçişini sağlayabilirim diye. Ben de öyle olduğum için. Ama bu aslında bir hediye. Ben öyle düşünüyorum” diyor.

Küçük yaştan beri insanlara yardım edebileceği bir işi düşleyen Hopçin’in bu hayali gerçekleşmiş. Hopçin, hayalini şöyle anlatıyor:

“Bir duam vardı benim. Diyordum ki inşallah hep yardıma ihtiyacı olanlarla karşılaşırım iş yerinde. Öyle bir iş ver Allah'ım diyordum. Rabbim bana öyle güzel bir iş verdi ki gerçekten hepsine yardım ediyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Doğma büyüme Büyükadalı olan Hopçin’in vapurlara sevgisi de bir başka. “Görmüş olduğunuz vapurlar bizim beyaz gelinlerimiz. Duvakları dumandan. Ben hep onları beyaz gelinlerim diye severim. Bence Marmara Denizi'nin beyaz gelinleri onlar” diyor.

İskele en güvenli bölge olarak görülüyor

Doğma büyüme Adalı olan bir diğer personel ise Zeynep Demiray. 15 yıldır Şehir Hatları iskelelerinde görev yapıyor. Heybeliada iskelesinde görevine devam eden Demiray, şöyle konuşuyor:

“İnsanlar sormak istediklerini genellikle iskele bölgesine gelip soruyor. Çünkü en güvenilir bölge olarak iskeleyi görüyorlar. Her şekilde onlara bilgilendirme yapıyoruz elimizden geldiğince.”

Şehir Hatlarında bir kadın olarak çalışmanın gurur verici olduğunu söyleyen Demiray, “1851 yılından beri ulaşım hizmeti veren tarihi bir kurumda çalışmak da bana ayrıca bir mutluluk veriyor” diyor.



