Kurmay Albay Mustafa Kemal komutasındaki Mehmetçik, denizde yenilgiye uğrayan düşmana karadan da geçit vermedi. Türk askeri süngü hücumuyla 10 Ağustos'ta Conkbayırı'nda önemli bir zafer kazandı.

Anafartalar Zaferi, Çanakkale Kara Savaşları'nın dönüm noktası oldu. 104. yıl dönümünde, Anafartalar Zaferi'ni yazanlar Çanakkale'de bir kez daha anıldı.

Conkbayırı'ndaki anıta çelenk koyuldu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

"Bu zafer, nice muzaffer kahramanlar ortaya çıkardı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Anafartalar Zaferi'ni şu sözlerle anlattı:

"Anafartalar'da kazanılan zafer, bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladı ve nice muzaffer kahramanlar ortaya çıkardı."

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, bu zaferlerin ve destanların tüm dünyaya ders verdiğini söyledi.

"Zaferlerin hepsi kardeşliğin, insanlığın ve Çanakkale ruhunun doğduğu yer olan Anadolu'yu anlatır. İşte bunlardan biri ve en önemlisi de 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'dir."

Tören, İkinci Kolordu Komutanlığı bandosunun gösterisiyle tamamlandı.

Haber: Altuğ Acer