İlginç hikayeleriyle batıklar, doğa harikası mikrobiyalitler...

Bir dönem içinde canavar yaşadığı iddia edilen Van Gölü'nün sırları bir bir ortaya çıkıyor.

Kapalı bir havza olan Van Gölü'nde su çıkışı yok. Bu yüzden sular yıllardır 150 metre alçalıp yükseliyor.

Dünyanın en büyük tuzlu sodalı gölü, insanların her zaman ilgisini çekti. Göl, derinlerinde sakladığı gizemleri, olay yaratan keşifleri ile Anadolu tarihinin en büyük bilmecelerinden biri.

"Van Gölü'nün Gizemli Dünyası" belgeselinin tamamı için tıklayınız

Suyun mucizesi mikrobiyalitler

Gölün gizemlerinden biri de mikrobiyalitler. Dünyada bilinen en eski yaşam formlarının fosillerini barındırıyorlar. Peki, mikrobiyalitlerin tuhaf şekilleri nasıl oluşuyor?

Gölün zemindeki çatlaklardan kalsiyumca zengin tatlı sular çıkıyor. Göldeki planktonlar bu suları kalsiyum karbonatla kaplıyor ve yıllar içerisinde bu yapıları oluşturuyor.

Mikrobiyalitler suyun bir mucizesi. Mineralce zengin sular, binlerce yılda birer sanat eseri gibi yükseltiyor bu oluşumları. Su altının peribacaları zamanla Van Gölü'ne imzasını atıyor.

Bazıları en az 10 bin yıllık

Van Gölü’nde 4 ila 30 metre derinlikler arasında tespit edilen mikrobiyalitlerden bazıları en az 10 bin yıllık. Onlar, dünya tarihinde bilinen en eski örnekler. Bu nedenle devasa boyutlara ulaşmışlar. 40 metre olanları da var. Dünyadaki örnekleri ise genellikle 2-3, en fazla 10 metre boyunda.

Van Gölü'nün derinliklerinde görülen bu sıra dışı yapılara karada da rastlayabiliyorsunuz. Üstelik bugünkü göl seviyesinin 60 metre üstünde.

Su altı mimari kalıntılar

Van Gölü tarihin izlerini sular altına çekmiş...

Mimari yapılar, Adilcevaz Kalesi'nin hemen kıyısında su altında kalmış. Bölgede, 2 kilometre uzunluğunda duvarlar ve yeni keşfedilen Kale Burcu bulunuyor.

Bölgede, 1916 yılındaki işgal zamanda Ruslar tarafından yapılan bir gemi de yer alıyor. Akdamar adıyla kullanılan 41 metrelik gemi, yolcu ve yük taşımış. 1958 yılında ise fırtınada batmış.

Aradan geçen 60 yıla rağmen ahşaplar çok az çürümüş. Sebebi suyun sodalı olması.

Su altındaki mezar taşları

Gevaş kıyıları...

Su altında yine eski dönemlerden kalma bir iskele bulunuyor. İskele taşlarının arasında ise işlenmiş ve yazılı taşlar var. Bu taşlar, Selçuklu mezar taşları.

"Ahlat Selçuklu Mezarlığı" ise dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı. Yaklaşık 70 yıl önce yapılan iskele için alandan sökülen mezar taşları da kullanılmış. Van Gölü'nün sodalı suyu ise taşları korumuş.

Van Gölü'nde mucizelerden biri de inci kefalleri. Farkına varabilecekler için sahip olduklarıyla efsane olan bir göl bu. Gizemleri ve benzeri olmayan özellikleri ile dünyanın en eşsiz göllerinden biri.

Kaynak: Mavi Tutku