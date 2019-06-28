Şehrin Van Gölü sahilindeki ilçelerinden Edremit, yeni yapılan sahil bandı ile önemli turizm rotalarından biri haline geldi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sahil bandının güvenliği, hem terörle mücadelede hem de asayişin sağlanmasında etkin görev üstlenen jandarmaya emanet.

Atlı birlikler, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki eğitimin ardından Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirildi.

Motorlu araçların giremediği Van Gölü'nün sahil bandı boyunca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine destek veriyor.

Göl kenarındaki sazlıklarda yaban hayatını korumak için de çalışma yürüten atlı birliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Halk atlara yoğun ilgi gösteriyor

Atlı Jandarma Tim Komutanı Semih Uyar, Van'da ilk kez görev aldıklarını ve Van Gölü sahillerinde devriye görevi sürdürerek asayişin sağlanmasına destek verdiklerini anlattı.

Atlı birliğin daha çok araçların giremediği bölgelerde kullanıldığını belirten Uyar, şunları söyledi:

"Burada 2 binici ve 3 eğitimli asayiş atıyla yaklaşık bir aydır görevimizi icra ediyoruz. İlk kez Van'da görev almaya başladık. Van Gölü kenarında, sahil bandında, mesire alanlarında ve motorlu araçların giremediği noktalarda görev alıyoruz. Burada halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Halk, burada olmamızdan duyduğu memnuniyeti, mutluluğu ve kendilerini huzur içerisinde hissettiklerini her devriyemizde dile getiriyor. Fotoğraf çektirerek ve atlarımızı severek yoğun ilgilerini gösteriyorlar."

"Turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçe"

Edremit sahillerinin Ege, Akdeniz sahillerini aratmadığını anlatan Kaymakam Atıf Çiçekli ise şöyle konuştu:

"Her fırsatta Edremit'in Bodrum, İzmir, Marmaris ve Fethiye'den bir farkının olmadığını, turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçe olduğunu ifade ediyoruz. Bu uygulama sayesinde güvenlik tedbirlerimize güzel bir görsellik de katmış olduk. Halkımız bu uygulamayı çok beğendi. Vatandaşlarımız her fırsatta atlara yaklaşıp fotoğraf çekip, sevmeye çalışıyor. Sonuçta vatandaşların memnuniyeti bizim memnuniyetimiz."

Kaynak: AA