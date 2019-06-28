Tunceli'nin Ovacık ilçesi, bitki çeşitliliğine ve zengin bir floraya sahip. Bu yüzden arı yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı ilçede, yaz mevsimiyle arıcıların arı kovanları başındaki zor ve yorucu mesaisi arttı.

Her yıl, ilçede bulunan 13 bin arı kovanında, 150 arıcı mayısta başlayıp eylül ayına kadar arıların yanında konaklıyor. Arıcılar, gece gündüz demeden kovanlardaki arı kolonileriyle ilgileniyor.

Arıcılar, ilkbaharda arı kovanlarının durumunu, ana arıların yaşını, kovanlardaki bal miktarını ve hastalık ile zararlı olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca, arıların bal toplamaya başladığı haziran ayından itibaren de çıta çakımı, telleme, bal mumu yapımı, kraliçe arı üretimi ve kovandaki arı sayısını çoğaltma ile arı yağmalarını önleme gibi işlerle uğraşıyorlar.

Çevre il ve ilçelere ürün pazarlıyorlar

Yılın yarısını ailelerinden uzakta, arı kovanlarının başında geçiren ve çadırda ya da barakalarda yaşamını sürdüren arıcılar, boz ayıların bal yemek için arı kovanlarına verdiği zararı önlemek içinde son yıllarda kovanların çevresini güneş enerjili çitlerle örerek bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Güneş enerjisinden üretilen 12 voltluk elektriğinin her 1,5 saniyede bir tellere verilmesiyle çalışan sistem ile ayıların korkup kovanlara zarar vermesini engelleyen arıcılar, böylece geceleri rahat uyuyabiliyor.

Yaz mevsimi boyunca yakıcı güneş altında arılarla ilgilenip, bunaltıcı sıcaklarda ekmeğini kazanmak için çabalayan arıcılar, doğal bal üretiminin yanı sıra polen ve kraliçe arı üretimi de yaparak çevre il ve ilçelere ürün pazarlıyor.

Kavurucu sıcaklara aldırış etmeden arılarıyla ilgileniyorlar

Arıcılardan Selahattin Aktimur, arıcılık mesleğinin babadan kalma olduğunu söyledi.

Aktimur, 5 yıldır arıcılık mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Yaz mevsimiyle bal sezonuna hazırlık sürecimiz başladı. Günlük ve haftalık olmak üzere rutin kontrollerimiz oluyor. Ayrıca arıların bal getirmesiyle çıta çakma ve telleme, bal mumu hazırlama işleriyle uğraşıyoruz. Bunun dışında ana arı da yetiştiriyoruz. Çünkü bazı durumlarda ana kesen koloniler oluyor. Bu konularda faaliyet göstererek kendimizi daha da geliştiriyoruz. Mesleğimiz zor, havalar sıcak olduğu için çalışmakta zor oluyor ama işimizi severek yapıyoruz" dedi.

Arıcı Hıdır Basrioğlu ise, arıların hassas yapıya sahip olmasından dolayı çocuğa benzediğini ve kavurucu sıcaklara aldırış etmeden günlük olarak arılarıyla ilgilendiğini anlattı.

Kaynak: AA