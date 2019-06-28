Bursa Hayvanat Bahçesi'ne Hollanda'dan getirilen zebralar büyük ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zebraların itinalı bakım ve besleme sonucunda üremeye başladığını söyledi.

2016'dan bu yana planlı şekilde doğum yapan zebraların sayısının bu ay itibarıyla 18'e ulaştığını vurgulayan Aktaş, "Bursa Hayvanat Bahçesi, Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip hayvanat bahçesi durumunda" dedi.

"20 bin metrekarelik fil ve timsah barınağı planladık"

Kısa süre önce karıncayiyen, alageyik, babun, lemur, iguana ve kuğuların da doğum yaptığını belirten Aktaş, şunları anlattı:

"6 bin 500 metrekaresi kapalı, 13 bin 500 metrekaresi açık olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik fil ve timsah barınağı planladık. Kapalı barınak uygulama projesi Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) tarafından onaylandı. Mevcut barınak içinde timsahlar için özel havuz düşünüldü. Ayrıca, 120 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 2 bin 160 metrekarelik alanda bongo barınağı kurulmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA