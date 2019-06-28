Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyanın ortak sorunu. Türkiye’de de bu sorunla mücadele için önemli çalışmalar yürütülüyor. 24 saat hizmet veren ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele, Danışma ve Destek Hattı, bu çabanın içinde önemli bir yer tutuyor. Uyuşturucu madde bağımlılarının kolayca ulaşabildiği sistem, bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişinin imdadına koştu.

Kişisel bilgiler istenmiyor

Haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren Uyuşturucu ile Mücadele, Danışma ve Destek Hattı, sabit telefonlardan ücretsiz aranabiliyor. Mahremiyete büyük önem veriliyor ve görüşmelerde randevu isteyenler haricinde kimseden kişisel bilgilerini vermesi istenmiyor. Görüşmelerde elde edilen bilgiler, kesinlikle başka kişi ya da kurumlarla hiçbir şekilde paylaşılmıyor.

ALO 191, arayan kişilere danışma ve destek hizmetleri sunuyor. Bu hattı sadece bağımlılar aramıyor. Uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi almak isteyenler ya da bir yakınının uyuşturucu madde kullandığından şüphelenenler, uzmanlardan bilgi alabiliyor. Yakınlarını uyuşturucudan korumak isteyenler, aldıkları bilgiler doğrultusunda bilinçli şekilde hareket edebiliyor.

Bağımlılar tedavi için motive ediliyor

ALO 191’i arayan kişinin durumu göz önünde bulundurularak, uygun olabilecek yönlendirmeler yapılıyor. Örneğin kişi uyuşturucu kullandığını belirtiyorsa tedavi olması için en uygun kuruma gönderiliyor. Ancak uyuşturucuyu bırakmak konusunda tereddütler yaşıyorsa, ikna görüşmeleri yapılıyor. Destek hattının uzmanları, kişiyi motive ederek tedaviyi kabul etmesini sağlıyor. Tedavinin mümkün olduğu anlatılıyor. Tedavinin önemi konusunda yapılan telkinler, yeni bir hayata başlamak isteyenlere ufuk açıyor.

Ailelere de destek veriliyor

Sadece uyuşturucu kullanan kişiler değil, ailelerine de konuyla ilgili destekler veriliyor. Aile hem bağımlılık süreci hem de tedavi hakkında bilgilendiriliyor. Madde kullananlarda görülebilecek davranış, duygu ve fiziksel değişikliklerle ilgili ipuçları paylaşılıyor. Böylece uyuşturucu kullanımının erken anlaşılması, dolayısıyla daha rahat tedavi edilmesi konusunda zaman kazanılıyor. Hatta ailelerin bu süreçte yaşanacaklar karşısında destek alması öneriliyor. Bunun için kişiler psikiyatri servislerine yönlendiriyor.

Tedaviden sonra irtibat kesilmiyor

Tedavi süreci ve sonrasında da destek veriliyor. Örneğin bağımlı bir öğrenciyse, tedavi esnasında gerek okul gerekse sosyal hayatını nasıl düzenlemesi gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunuluyor. Bunun yanı sıra okulların rehberlik birimleriyle temas öneriliyor.

ALO 191’i arayarak destek alan kişilerle tedavi sonrası da bağlantı kesilmiyor. Tedavi gören kişiler düzenli olarak aranıyor. Bağımlılar; hatta yakınları belirli aralıklarla aranarak sağlık durumu takibi yapılıyor. Sonraki süreçte sağlanan motivasyonla, uyuşturucu kullanımına tekrar başlanmasının da önüne geçiliyor.

Kaynak: ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı