Elazığ'nın Obuzlar köyünde düzenlenen şenlikte, halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Konuşmaların ardından katılımcılar kiraz hasadı gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Gül, özellikle Harput yöresinin coğrafi yapısı, iklim koşulları ve toprak yapısıyla kaliteli kiraz yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılması gerektiğini söyleyen Gül, yapılacak tanıtımlarla Elazığ'da yetişen kaliteli kirazın, hak ettiği değeri bulacağına inandığını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise Elazığ'ın üç tarafının sularla çevrili olması, coğrafi ve toprak yapısı gibi özellikleriyle tarım ve hayvancılık çeşitliliği anlamında Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu vurguladı.

Kaliteli bir ürünün, hak ettiği değeri bulabilmesi için tanıtımının da en iyi şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Karahan, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu desteklerle birlikte dolaylı olarak ihracata giden kirazımızın direk Elazığ'dan ihraç edilebilmesi için soğuk hava zinciri ve beraberinde paketleme ünitelerin kurulmasına imkan vereceğiz. Yapacağımız çalışmalarla bu kaliteli kirazımızın direk Elazığ'dan dünyanın bir çok ülkesine ihracatını gerçekleştirmiş olacağız."

Köy muhtarı Hüseyin Ağır da, yetiştirdikleri kirazın kalitesine güvendiklerini, ürünlerinin direk Elazığ'dan ihraç edilebilmesi noktasında ilgili kurumlardan destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA