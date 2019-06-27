Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini hafta sonu da sürdürecek.

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, serin ve yağışlı hava 1 Temmuz akşamına kadar etkisini sürdürecek. Sağanağın bölgede etkili olmasından dolayı vatandaşlara sel ve heyelanlara karşı uyarı yapıldı.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan hava tahmin raporuna göre 28 Haziran Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. 29 Haziran Cumartesi ile 30 Haziran Pazar günü de yağışın ilimizde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin edilmektedir.

MGM' verilerine göre 29 Haziran Cumartesi ile 30 Haziran Pazar günü İlimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden,vatandaşlarımızın taşkın, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. https://t.co/imqWiWe1GR pic.twitter.com/rEiP2K30IX — Trabzon Valiliği (@TrabzonValilik) 27 Haziran 2019

Şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, bu baskınları, heyelan vb. meteorolojik olaylara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yatakları ve sel riski taşıyan yerlerde bulunmamaları hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

Serin ve yağışlı sistemin 01.07.2019 Pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi beklenmektedir."

Kaynak: TRT Haber