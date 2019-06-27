Doğum sırasında göbek kordonu boynuna dolanan Şeyda Melis Türkkahraman, serebral palsi hastası olarak İzmir'de dünyaya geldi. Ama o, el ve ayaklarını tam kullanamamasına neden olan bu hastalıkla yaşamayı öğrendi.

Hayatındaki bütün engelleri aştı, büyük bir başarıya imza attı.

Şeyda Melis Türkkahraman, tam burslu okuduğu Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

24 yaşındaki Şeyda Melis, klavyeyi burnuyla, fareyi ise sol ayağıyla kullanarak eğitimini tamamladı. Okuldan 4 üzerinden 3,99 not ortalamasıyla mezun olmayı başardı.

Azmiyle örnek oldu

Azimli genç kız, üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde diploma ve birincilik plaketini almanın mutluluğunu yaşadı.

Şeyda Melis Türkkahraman'ın mezuniyet töreni için hazırladığı konuşma metnini de kardeşi okudu.

"Diliyorum ki kendi yolumda ilerlerken yolculuğuma tanık olan herkese mesafe katetmek için her zaman ayaklara gerek olmadığını ve dahası ayakları varken durmayıp koşmaları gerektiğini göstermek adına örnek olabilmişimdir."

Genç kız, üniversite birinciliğini fedakarlıkları nedeniyle babası, annesi ve kardeşlerine ithaf etti.

Kaynak: TRT Haber