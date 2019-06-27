Mersin'de emekli iki arkadaş, Mezitli Belediyesinin desteği ile sosyal bir projeyi hayata geçirdi.

Tüm işleri kendileri yapan gönüllü çiftçiler, belediyenin tahsis ettiği alanda aşevi için sebze yetiştiriyor.

Gönüllü çiftçiler, fasulyeden domatese, patlıcandan soğana birçok ürünün bulunduğu sebze bahçesinde üretim yapıyor.

Çiftçilerden Salman Kalender, "Şu mevsimde domates, biber, patlıcan, kabak, taze fasulye var. Tabi taze fasulyenin çeşitleri var. Artı ekstradan bizim tropikal meyvelerimiz var" dedi.

Ürettikleri her şey hayır için

Belediyeye ait aşevine gönderilen sebzeler için, ücret alınmıyor. Aşevinde yapılan yemekler ise, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına gönderiliyor.

Elde edilen gelirin bir kısmı da üniversiteli kız öğrencilere burs olarak gidiyor. Çiftçi Salender, şöyle konuştu:

"Ürettiğimizi Mezitli Belediyesinin gönüllü kadınlar grubuna veriyoruz. Onlar işliyorlar. Sonra satışa sunacağız. Onun geliriyle üniversitede de okuyan kız öğrencilerimize burs olarak gönderiyoruz."

Çiftçilerin en büyük isteği ise gönüllü sayısının artması.

Kaynak: TRT Haber