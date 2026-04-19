Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.04.2026 10:02

Antalya Diplomasi Forumu bugün sona eriyor

Antalya Diplomasi Forumu bugün gerçekleştirilecek oturumlarla sona eriyor. İki gündür devam eden yoğun programın gerçekleştiği forumun son gününde de önemli başlıklar ele alınacak.

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen ve TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) son gününde iki oturum eş zamanlı olarak takip edilecek.

"Bir Asırlık Dil ve Kimlik: Bakü Türkoloji Kongresi’nden Türk Entegrasyonuna" başlıklı panelde, tarihi kongreden bugüne Türk dünyasının entegrasyon süreci masaya yatırılacak. Aynı saatte başlayacak olan "Kültürel Diplomasi: Bölünmeleri Birleştirmek, Güven İnşa Etmek" oturumunda ise kültürün birleştirici gücü ve güven inşasındaki rolü değerlendirilecek.

150'den fazla ülkeden 5 bin kişi katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saat 12.30'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Forum süresince gerçekleştirilen görüşmelerin genel değerlendirmesini paylaşacak. Forumun finali ise öğleden sonra yapılacak.

Saat 15.30'da 360 Salonu'nda düzenlenecek "ADF Gençlik" oturumuyla birlikte bu yılki forum çalışmaları tamamlanmış olacak.

150'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin katılımcının yer aldığı dev organizasyonu resmi iletişim sponsoru TRT, canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırdı. 

ETİKETLER
Antalya Diplomasi Forumu
Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: Ülkemiz küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 hayvanı çaldı
12:15
İran: Temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik endişe bulunmuyor
12:08
Meclis’te 23 Nisan kutlamaları başlıyor
12:21
İdrar kanalından 51 taş çıkarıldı
12:04
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı
12:03
Bakanlıktan dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası zirve
Karların arasından bahar çıktı
Karların arasından bahar çıktı
FOTO FOKUS
Kızıldeniz'de "dijital altyapı" tehlikede mi?
Kızıldeniz'de "dijital altyapı" tehlikede mi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ