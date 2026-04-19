Zehir tacirlerine geçit yok: 500 milyon TL'lik 106 kg uyuşturucu ele geçirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Zehir tacirlerine geçit yok" diyerek, uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

Panama bandıralı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kg kokain ele geçirildiğini açıklayan Bakan Gürlek, "Devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir" dedi.

"Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz"

Bakan Gürlek, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz" diyen Bakan Gürlek, operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, MİT Başkanlığına ve tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.