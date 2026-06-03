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Dünya
AA 03.06.2026 01:40

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını belirtti.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu

Kuveyt ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Bahreyn'de de sirenler çaldı

Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
 

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