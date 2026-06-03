Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.06.2026 02:37

İran, Kuveyt'te ABD üslerini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu belirtti.

İran, Kuveyt'te ABD üslerini vurdu

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu." ifadesine yer verildi.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu

Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi.

İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunulan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar." ifadesi kullanıldı.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:05
Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
02:41
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu
01:24
Dünya Kupası öncesi bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak
00:58
ABD'den İranlı kripto para borsalarına yaptırım
00:55
ABD ordusu: İran limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankeri etkisiz hale getirildi
23:44
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Muş'ta gelincikler çiçek açınca tarlalar kırmızıya büründü
Muş'ta gelincikler çiçek açınca tarlalar kırmızıya büründü
FOTO FOKUS
Bizim Çocuklar, Togg konvoyuyla uğurlandı
Bizim Çocuklar, Togg konvoyuyla uğurlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ