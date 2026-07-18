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Gündem
TRT Haber 18.07.2026 11:13

30 ilde DEAŞ operasyonu: 119 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyeliği, propaganda ve finans sağlama suçlamalarıyla 119 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

30 ilde DEAŞ operasyonu: 119 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sahaya yansıtıldı. 30 ilde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 119 şüpheli tek tek yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin yapılan incelemelerde, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yaptıkları, örgüt içerisinde faaliyette bulunarak "terör örgütü üyesi olma" suçunu işledikleri, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve "sözde yardım kuruluşları" aracılığıyla örgüte ekonomik kaynak sağladıkları tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün hem saha faaliyetlerine hem de finans yapılanmalarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonlarda emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verilerek, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceği mesajı verildi.

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DEAŞ Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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