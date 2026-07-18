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Gündem
TRT Haber 18.07.2026 10:59

DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında 17 günde 33 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne (DOA) vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Paylaşılan verilere göre, sistemin devreye girdiği 1 Temmuz’dan bu yana geçen 17 günlük sürede toplam 33 milyon 333 bin 990 adet ambalaj toplandı. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekonomiye ham madde kazandırılmasını amaçlayan sisteme kayıt olan kullanıcı sayısı ise kısa sürede 2 milyon 331 bin 984’e ulaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında "Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" ifadesini kullanarak, çevreci adımların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

En çok ambalaj İstanbul ve Denizli’de toplandı

Depozito iade makineleri ve sistem üzerinden toplanan ambalaj miktarlarında şehir bazlı veriler de açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde en çok ambalaj toplanan ilk 5 il, İstanbul'da 2 milyon 760 bin 802, Denizli'de 1 milyon 332 bin 752, Sakarya'da 1 milyon 260 bin 888, Ankara'da 1 milyon 225 bin 795
ve Bursa'da 1 milyon 200 bin 501 şeklinde sıralandı.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen sistemle; cam, plastik ve alüminyum gibi ambalaj atıklarının kaynağında ayrılarak yüksek verimle geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, DOA iade makineleri ve mobil uygulama aracılığıyla sisteme katılarak hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de geri dönüşüm süreçlerinde aktif rol alıyor.

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DOA Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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