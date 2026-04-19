Türkiye ADF'de adil bir dünya için diplomasinin önemine dikkati çekiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), forumun dünyanın çok katmanlı karmaşası ve belirsizliği içerisinde düzenlendiğini söyledi.

ADF'nin dünyada yeni bir ses aramanın, daha adil bir dünyayı mümkün kılmanın bir platformu şeklinde devam ettiğini belirten Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada karşılık bulacak bir söylem ve bu söyleme tekabül eden bir politika yürüttüğünü kaydetti.

Uluslararası sistemin kurumlarının döküldüğü, değer krizlerinin yaşandığı, meşruiyetinin büyük ölçüde sorgulandığı ve önlerinde hangi çatışmaların olacağının bilinmediği bir dönemde diplomasiyi yeniden öne çıkaran bir Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna dikkati çeken Duran, "Tabii dünyanın farklı kıtalarından, Afrika da dahil olmak üzere birçok ülkeye burada ses veren, onların dünya ile ilgili fikirlerini anlatmasını mümkün kılan bir organizasyonla karşı karşıyayız. Adalet önemli bir kavram ve Türkiye 'Daha adil bir dünya mümkün.' diyerek aslında diplomasinin ne kadar önemli olduğunu, çatışmalarla dünyanın gitmek zorunda olmadığını anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün açısından bakıldığında uluslararası sistemin, çok kutuplu bir dünyadan bahsedilen bir yerde bulunduğuna işaret eden Duran, "Fakat bu çok kutuplu dünyada nasıl bir hizalanma olacak, büyük güçler, orta ölçekteki ülkeler ne yapacaklar, bu belli değil. Yine dünyanın geleceğine dair umut nereden yükselecek denildiğinde, Türkiye'nin seslendirdiği kavramlar ve 'Gelin birlikte dünyayı yeniden kuralım.' çağrısını çok önemli buluyoruz." diye konuştu.

"Liderler artık BM sisteminin reforme edilmesi gerektiği konusunda büyük bir uzlaşıya doğru gidiyor"

Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce "Dünya beşten büyüktür." dediğini, ardından da "Daha adil bir dünya mümkündür." diyerek bu yolu açtığının altını çizen Duran, şöyle konuştu:

"Tabii böyle bir kavramın ve böyle bir arayışın seslendirilmesi değerlidir. Dünya halkları buna cevap vermeye başladı. Hatta liderler artık BM sisteminin reforme edilmesi gerektiği konusunda büyük bir uzlaşıya doğru gidiyorlar fakat yeni dünya nasıl kurulacak, hangi değerler ve kavramlar üzerine kurulacak ve nasıl bir güç dağılımı olacak, bunu henüz bilmiyoruz. İşte böyle bir zamanda bir diyaloğu, barışı ve ekonomik işbirliğini temel alan, istikrarı önceleyen bir yerde olmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Türkiye hem kendi çevresinde hem yakında bulunduğu bölgelerde 'istikrar, güvenlik ve birlikte yaşamak, ekonomik işbirliğini sağlamak' kavramları etrafında bir düzenin kurulmasını istiyor ve buna da en aktif şekilde katkı vermeye hazır. Bunu kimi zaman ara buluculukla, kimi zaman savunma sanayiinde geliştirdiği kapasiteyi terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasında başka ülkelerle paylaşarak yapıyor ama hepsinden de önemlisi lider diplomasisiyle. Cumhurbaşkanımız bu yolda gerçekten büyük bir çığır açtı ve bu giderek büyüyen bir dalga haline geldi."

"Dezenformasyonla mücadele"

Dezenformasyonun giderek dijitalleşen dünyanın en önemli konularından biri haline geldiğine değinen Duran, "İster çocuklarımızı korumak anlamında, ister farklı kampanyalara karşı kamuoyunu korumak anlamında aslında güvenlik boyutuyla da giderek öne çıkıyor. Yapay zekanın imkanlarıyla beraber bu dijitalleşmenin getirdiği riskler bütün dünyanın gündeminde. Her ülke buna yönelik olarak dezenformasyonla mücadele için yeni kanunlar çıkarıyor, yeni önlemler alıyor." dedi.

Türkiye'nin hakikati örtecek dezenformasyona karşı mücadele anlamında önemli bir gayret gösterdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu geliştirdiği kapasiteyi yapay zeka destekli teknolojilerle daha da etkili hale getirmeye çalışıyor. Bunu açıkçası yakın coğrafyamızdaki ülkeler, Türkiye'nin işbirliği içerisinde olan ülkeler başta olmak üzere müttefik ve dost ülkelerle bu kapasiteleri birleştirmeyi, birlikte bunu çalışmayı öncelemeyi önemsiyor. Bu dezenformasyon meselesi artık giderek gerçeklikle simülasyon arasındaki farkın ortadan kalktığı bir dünyada ciddi bir tehdit haline geldi."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, savaşların artık sadece cephelerde olmadığını, iletişim alanında da olduğunu, dezenformasyon da bunun en önemli boyutunu oluşturduğunu dile getirdi.

Yapılması gereken sadece dezenformasyonu engellemeye çalışmak olmadığına işaret eden Duran, "Aslında gerçeği insanlara anlatabilmek için bir 're-enformasyon' dönemine de geçmek durumundayız. Bu da hep birlikte çalışacağımız ve hakikatin yeni nesillere aktarılmasında titizlik göstereceğimiz bir ortam demek ve bunun için Türkiye hem bu yolda mücadele etmeye hem de bu konuda herkesle işbirliği içerisinde olmaya hazır." şeklinde konuştu.