Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.04.2026 20:20

Ankara'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, hacı adaylarına sağlıkla gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişinin hac için kayıt olduğunu belirten Demir, "Bu sene 85 bine yakın kişiye nasip oldu. Ankara'dan 147 bin kişi sırada bekliyor. Bunlardan bu sene 6 bin 500 kişi hacca gidiyor. İlk kafilemiz bugün gidiyor. İlk hacı kafilemiz de inşallah 1 Haziran'da Ankara'ya ulaşacak." diye konuştu.

Çevre illerden gelen 11 bin 500 hacı adayının daha Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara gideceğini bildiren Demir, toplamda 39 kafilenin Ankara'dan hareket edeceğini söyledi.

"Şu anki yolculuk bambaşka, Rabb'im gitmeyenlere de nasip etsin"

Hacı adayı Rahime Yıldız, hacca gitmek için 16 yıldır beklediğini, bu yıl kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayfer Kızılkaya da çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anki yolculuk bambaşka. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Günahkar olarak gidiyoruz, Allah tertemiz dönmeyi nasip etsin. Ümmet-i Muhammed'e dualarımız hep daim olacak. Rabb'im gitmeyenlere de nasip etsin." dedi.

Hasan Hüseyin Akkuş ise 2024'te kurada isimlerinin çıktığını ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle gidemediklerini, bu yıl kurada tekrar isimlerinin çıktığını anlattı. Akkuş, hacca gidecekleri için çok heyecanlı olduklarını vurguladı.

İstanbul'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
İstanbul'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Törenin sonunda Ankara Müftüsü Hasan Çınar, kutsal topraklara gidecek hacı adayları için dua etti.

İlk kafiledeki hacı adayları ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara'dan toplam 6 bin 500 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.

ETİKETLER
Ankara Hac Mekke Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:09
ADF 2026 kapsamında "Belirsizliklerin Yönetilmesinde Stratejik İletişim" paneli düzenlendi
21:01
Litvanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile harika iş birliğimiz var
20:58
Mersin'de sağanak nedeniyle yol çöktü
21:59
İzlanda Dışişleri Bakanı: Ankara'daki NATO Zirvesi 'emin ellerde' olacak
19:55
Hürmüz Boğazı'na ilerleyen gemiler U dönüşü yaptı
19:36
Bakan Şimşek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları temaslarını değerlendirdi
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ