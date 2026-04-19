TRT Haber 19.04.2026 00:52

Burhanettin Duran: Ülkemiz küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ilişkin, "Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayisine, enerjiden stratejik iş birliklerine kadar pek çok başlık ele alındı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TRT'nin "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.

"Erdoğan Diplomasisi'nin yansımaları, diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da bir kez daha güçlü şekilde hissedildi." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayisine, enerjiden stratejik iş birliklerine kadar pek çok başlık ele alındı. Gazze'deki insani durum, soykırımcı İsrail'in saldırıları, İran-ABD-İsrail hattındaki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanımız, küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası iş birliği adına hem konuşmasında hem de ikili temaslarında güçlü mesajlar verdi. Diplomasinin, sahada, masada ve gerçek sorunlara çözüm üreterek yürütüldüğü bir kez daha ortaya kondu. Sadece konuşan değil sonuç üreten, yerli ve milli duruşunu her platformda gösteren bir Türkiye var. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel vicdanın sesi, barışın anahtarı ve kurucu iradesi olmaya devam edecektir."

 

