AA 19.04.2026 09:17

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 420 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da yürüttükleri 2 ayrı operasyonda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 420 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, etkin ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi önlendi.

İlk operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, 280 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak, incelendi. İnceleme sonucunda, 140 kilo esrar tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Ekipler, ülkenin ekonomik ve toplumsal güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

