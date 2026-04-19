AA 19.04.2026 07:37

İstanbul'da sis etkili oldu: Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

Kentin yüksek kesimleri, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis yoğunlaştı.

Avrupa ile Anadolu yakasının birçok yerinde etkisini sürdüren sis zaman zaman görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Sis nedeniyle yüksek binaların üst katları, camilerin minareleri görünmez hale geldi.

Boğaz hattındaki köprüler ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Kentin üstünü kaplayan sis nedeniyle yer yer kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

