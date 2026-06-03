Meta’da yapay zeka isyanı: Yönetim çalışan takibinde geri adım attı

Sosyal medya devi Meta, çalışanların bilgisayar başındaki her hareketini kaydetmeyi planlayan yeni sisteminde kapsamlı bir geri esnemeye gitti. Şirket içi sızan yeni bir bilgi notuna göre, çalışanlar artık veri toplama işlemini tek seferde 30 dakikaya kadar duraklatabilecek veya bu takip sisteminden tamamen muaf tutulmayı talep edebilecek.

Şirketin resmi bir açıklama yapmaktan kaçındığı bu esneklik kararı, personelin haftalardır sürdürdüğü yoğun protestoların ve bin 500'den fazla imza toplayan geniş çaplı bir dilekçenin ardından geldi.

Meta, "Model Yeteneği Girişimi" adı verilen bu sistemi ilk duyurduğunda amacının tamamen yapay zekayı eğitmek olduğunu savunmuştu. Şirket, insanların bilgisayarları gerçekte nasıl kullandığına dair somut örneklere ihtiyaç duyduklarını ve toplanan verilerin hassas içerikleri koruyacak güvenlik önlemlerine sahip olduğunu iddia etmişti. Ancak çalışanlar, fare tıklamalarının ve klavye hareketlerinin bu şekilde izlenmesini son derece distopik bulduklarını belirterek projeye sert tepki gösterdi.

Çalışanlar işten çıkarılmaktan korkuyor

Çalışanların bu takibe şiddetle karşı çıkmasının arkasında yalnızca mahremiyet kaygıları değil, aynı zamanda ciddi bir iş güvencesi endişesi de yatıyor. Bu yıl şimdiden yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaran ve iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 8 bin kişilik yeni bir işten çıkarma planlayan Meta'da personel, kendi hareketleriyle eğitilen yapay zekanın gelecekte kendi işlerini ellerinden almasından korkuyor.

Şirketten yakın zamanda ayrılan kaynaklar, bu uygulamayı yönetimin yapay zekayı herkese zorla kabul ettirme çabasının son halkası olarak nitelendiriyor.

Teknik sorunlar sabrı taşırdı

Sisteme yönelik eleştiriler sadece psikolojik ve felsefi boyutta kalmadı; uygulamanın yarattığı teknik aksaklıklar da bardağı taşıran son damla oldu. Evden çalışan birçok personel, takip yazılımının aşırı veri tüketimi nedeniyle internet faturalarının kabardığını ve dizüstü bilgisayarların pil ömrünün hızla tükendiğini rapor etti.

Şirket içi yazışmalarda projenin başındaki yöneticiler, her ne kadar veri güvenliği önlemlerine güvenseler de çalışanlardan gelen pil ömrü, kişisel veri hassasiyeti ve kontrol talebi gibi şikayetler doğrultusunda sisteminde mecburi optimizasyonlar yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.