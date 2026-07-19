İsrail ordusu ambulansı bekletti, Filistinli kadın hayatını kaybetti

Tavafişe, Sincil Belediyesi tarafından yayımlanan görüntülü açıklamasında, iki çocuk annesi Sucud Fukaha'yı hastaneye nakletmeye çalışan ambulansın, askeri kapıda geçiş izni verilmesi için 30 dakikadan fazla bekletildiğini söyledi.

Bu tür tıbbi vakalarda zaman faktörünün önemli olduğunu vurgulayan Tavafişe, "Kadının gerekli tedaviyi alabilmesi için en kısa sürede hastaneye ulaştırılması gerekiyordu. Bu demir kapılar ve askeri barikatlar Sincil beldesinde daha ne kadar masum canlar almaya devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Belediye Başkanı Tavafişe'nin demir kapı önünde durduğu anlar, hastanın naklinden önce ambulansın kapının açılması ve geçiş izni verilmesi için beklediği sahneler ile sağlık görevlilerinin kadının hayatını kurtarmak amacıyla kapının açılması yönündeki sesli çağrıları yer alıyor.

Katil İsrail saldırılarda hız kesmiyor

Sincil beldesi, girişlerindeki İsrail askeri kontrolü ve Filistinlilerin hareketine yönelik uygulanan sıkı kısıtlamalar nedeniyle, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi oluyor.

Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin​​​​​​​ saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor.

Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından 6 Temmuz'da yayımlanan rapora göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bu yılın ilk yarısında Filistin topluluklarına saldırma, evleri ateşe verme, ateş açma, topraklara el koyma ve kaçak yerleşim alanları kurma dahil olmak üzere 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.