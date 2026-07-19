Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.07.2026 13:06

"Kalpli Göl" pembeye büründü

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyündeki "Kalpli Göl" yeniden pembeye büründü.

"Kalpli Göl" pembeye büründü

Dalyan köyünün sahile yakın bölümünde, Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanında bulunan gölün suyu, yılın bazı dönemlerinde kiremit rengine ve pembeye dönüşüyor.

Halk arasında "Pembe Göl" ya da "Kalpli Göl" olarak adlandırılan göl, temmuzda yeniden pembeye büründü. Göldeki renk değişimi, geçen ay son 13 yılın en yoğun yağışlarını almasından dolayı gecikmeli meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasıyla "dunaliella salina" adlı mikroskobik canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı görünüm kazandırıyor.

Su seviyesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak göl, yaz aylarında zaman zaman kalp şeklini alıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özellikle eylülde pembeye yakın tonlara bürünen gölün kasım ve aralıkta genellikle hardal sarısı olan rengi, bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle yine pembeye dönebiliyor.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
İstanbul'da sigara yasağını ihlal edenlere 694,6 milyon lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
Bahçeli: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade, Brüksel’de değildir
14:02
Elektrikli araçların şarj tüketimi yılın ilk yarısında yüzde 153,5 arttı
13:45
7,9 milyon araç güvenlik kontrolünden geçti
13:50
İran: ABD, inşaat halindeki nükleer santrale saldırdı
13:31
Türkiye'nin dijital kalesi için ilk adım 22 Temmuz'da atılıyor
14:18
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da bir cami ile iki evi kundakladı
Akrep zehrinden hayat kurtaran serum üretiliyor
Akrep zehrinden hayat kurtaran serum üretiliyor
FOTO FOKUS
Meme kanseri ameliyatında yeni dönem
Meme kanseri ameliyatında yeni dönem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ