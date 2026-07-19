Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.07.2026 11:30

Engelli vatandaşların araç ithalatı başvurularında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline ilişkin başvurulara yönelik geliştirilen randevu sisteminin eylül itibarıyla kullanılacağını duyurdu.

Engelli vatandaşların araç ithalatı başvurularında yeni dönem

Engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamalar geliştirilmeye devam ediliyor.

İlgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlar, gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebiliyor. Bu kapsamda engelli komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvurular, e-Devlet üzerinden sunulan EAİS aracılığıyla alındı.

Açıklamada, başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sisteminin, eylül itibarıyla kullanılacağına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek. Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Engelli E-Devlet
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Türkiye'de son 6 ayda kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket açıldı
12:44
Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
12:39
Akrep zehri laboratuvarda hayat kurtaran seruma dönüşüyor
12:33
Dumansız hava sahasında 17 yılda 46 milyonu aşkın denetim yapıldı
12:30
Zelenski: Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi
12:08
HAVELSAN'ın 4 yazılımı NATO sınavını geçti
Demir yolu tarihinin kalbi yeniden atıyor
Demir yolu tarihinin kalbi yeniden atıyor
FOTO FOKUS
Meme kanseri ameliyatında yeni dönem
Meme kanseri ameliyatında yeni dönem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ