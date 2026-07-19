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Dünya
AA 19.07.2026 06:21

KDC'de isyancıların düzenlediği saldırılarda 114 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Haziran 2026'da düzenlediği saldırılarda en az 114 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi kaçırıldı.

KDC'de isyancıların düzenlediği saldırılarda 114 sivil öldü

KDC'nin doğusundaki çatışmaları izleyen araştırma grubu Kivu Güvenlik Barometresinin raporuna göre, M23 üyeleri, saldırılarını özellikle Kuzey-Kivu eyaletinin Masisi ve Rutshuru bölgelerinde yoğunlaştırdı.

M23 üyelerinin Haziran 2026'da düzenlediği saldırılarda en az 114 sivil öldü, 17 kişi kaçırıldı.

Rapora göre M23, Masisi'nin Bulende bölgesinde düzenlediği saldırılarda Bibwe, Ronga, Rutangazo ve Mutaraki köyleri ile Güney-Kivu'nun Mwenga bölgesindeki Marunde ve Kalambagiro köylerini hedef aldı.

M23 üyeleri, bu dönemde 38'i Kuzey-Kivu'da, 8'i Güney-Kivu'da olmak üzere 46 saldırı düzenledi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de M23 üyeleri, 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'ten bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri, son olarak 2025 yılının Aralık ayı başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden olmuş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

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