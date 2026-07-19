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Türkiye
AA 19.07.2026 06:36

Facianın önüne geçildi: Freni patladı, polis yolu boşalttı

Bursa İnegöl'de freni patlayan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin güzergâhtaki trafiği boşaltması sayesinde yaklaşık 15 kilometre ilerleyen kamyon güvenli şekilde durduruldu.

Facianın önüne geçildi: Freni patladı, polis yolu boşalttı
[Fotograf: AA]

Karacabey ilçesinden karpuz yükleyerek Ankara'ya doğru yola çıkan Mehmet Bayakbayan  yönetimindeki kamyonun, İnegöl ilçesi Ümitalan rampasından inerken freni patladı.

Bunun üzerine Bayakbayan, rampadan düz yola güvenle aracı indirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbarı alan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kamyonun güzergahında trafiği boşaltıp, sürücüleri uyardı.

Yaklaşık 15 kilometre ilerleyen sürücü Bayakbayan, ekiplerin güvenlik önlemleriyle Bursa-Eskişehir kara yolundaki düzlükte kamyonu durdurmayı başardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mehmet Bayakbayan, freni patladıktan sonra kamyonun hızlandığını belirterek, "O sırada olası can kaybını önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar polis ekiplerine bilgi verdiler. Polis yolu açtı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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