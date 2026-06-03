İsrailli yetkili, BM'de protesto edilince konuşmasını tamamlayamadı

ILO'nun 114. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

Genel Kurul sırasında dün yapılan bir oylamayla ilgili söz alan İsrailli diplomat Waleed Gadban, gelen tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı.

Salonda bulunan çok sayıda ülkenin bakanları ile sendika, işçi ve işveren temsilcileri, masalara vurarak İsrailli konuşmacıyı protesto etti.

Konuşma sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk heyeti ve Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de İsrailli konuşmacıya yönelik protestolara katıldı.

Protesto sırasında Filistin bayrağı açan bazı yetkililer, güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı ve bayrakları indirmeleri istendi.

114. Uluslararası Çalışma Konferansı Başkanı Juan Castillo'nun uyarılarına rağmen protestolar sürerken İsrailli yetkili, konuşmasını tamamlayamadan bir sonraki konuşmacıya söz verildi.

Salonda bulunan bazı yetkililerin, üzerinde "Özgür Filistin" yazılı atkılar taktığı görüldü.

Konferans kapsamında ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, çalışma dünyasını şekillendiren konuları ele alıyor.

Türkiye, 12 Haziran'a kadar sürecek toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından temsil ediliyor.