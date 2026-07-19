Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.07.2026 07:34

Venezuela'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor: 5 bin 119 ölü

24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından Venezuela'da can kaybı 5 bin 119'a yükseldi. Bölgede 1350'den fazla artçı sarsıntı meydana gelirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Venezuela'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor: 5 bin 119 ölü

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 artarak 5 bin 119'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, çifte depremlerin ardından bölgede şu ana kadar 1350'den fazla artçı deprem meydana geldiğini belirterek, hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

ETİKETLER
Venezuela Deprem
Sıradaki Haber
İsrail ordusu ambulansı bekletti, Filistinli kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:24
Düğünde altın yerine 100 civciv taktı
07:02
İsrail ordusu ambulansı bekletti, Filistinli kadın hayatını kaybetti
06:36
Facianın önüne geçildi: Freni patladı, polis yolu boşalttı
06:29
KDC'de isyancıların düzenlediği saldırılarda 114 sivil öldü
03:08
Hakkari'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
01:57
ABD: İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattık
İstanbul'da hilal
İstanbul'da hilal
FOTO FOKUS
Milli piyade tüfeği 'MPT-76 MH' TSK'ya teslim edildi
Milli piyade tüfeği 'MPT-76 MH' TSK'ya teslim edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ