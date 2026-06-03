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Türkiye
AA 03.06.2026 17:32

Mersin'de feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Mersin'de feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Pelin K. idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz motosikletten yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feyza Nur Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kuddusi Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye giden Uğuz ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Otomobil sürücüsü Pelin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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