AA 19.04.2026 00:00

Aydın'da lise yurdunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir liseye ait yurdun çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

 Aydın'ın Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesinde Nazilli Fen Lisesi'ne ait 6 katlı yurdun çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurdun çatı kısmında yangın çıktı. İhbarın bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olaya hemen müdahaleye başladı. Yurtta kalan 20'si erkek 46 öğrencimiz güvenli şekilde tahliye edildi. Bu öğrencilerimiz yeni yerlere yerleştiriliyor. Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

