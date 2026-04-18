AA 18.04.2026 20:56

Mersin'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.

Mersin'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Mersin'in Silifke ilçesindin kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yüzünden Keben Mahallesi'ndeki bir yolda çökme yaşandı, seralar zarar gördü.

Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde ise oluşan selden dolayı bazı ağaçlar devrildi, Kargıcak'ta bir köprünün yakınında toprak kayması oluştu.

Mersin'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Uzuncaburç, Çatak, Sarıaydın, Gündüzler ve Yenisu mahallelerindeki tarım alanları da sağanak ve dolu yağışından etkilendi.

Sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı.

