AA 18.04.2026 17:42

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan tutuklandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da, Diyarbakır Adliyesi arkasında gerçekleştirilen kontrol kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Araçta, Narin Güran cinayeti davasının sanığı Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile biri 18 yaşından küçük 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Bahtiyar tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından sanık Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmış, Bahtiyar'a 16 Nisan'da görülen ikinci duruşmada "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.

