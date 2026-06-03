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Gündem
AA 03.06.2026 17:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Nazar Halnazaroviç Agahanov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanından Türkmenbaşı Ruhi Camisi'ne geçen Yılmaz, camiye ilişkin yetkililerden bilgi aldı, namaz kıldı. Yılmaz, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından camiye hediye olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'i, cami imamına takdim etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Türkiye-Türkmenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da Türkmenistan'a gitti.

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Cevdet Yılmaz Türkmenistan
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