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Gündem
TRT Haber 03.06.2026 16:36

İletişim Başkanı Duran: Enerji güvenliği ekonomik kalkınma kadar stratejik önem taşıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin ekonomik kalkınma kadar stratejik önem taşıdığını gösterirken, ülkemizin bu alandaki güçlü konumunu daha da belirgin hale getirmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Enerji güvenliği ekonomik kalkınma kadar stratejik önem taşıyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törendeki değerlendirmelerinin, enerji alanında kaydedilen ilerlemeyi ve Türkiye’nin geleceğe dönük stratejik hedeflerini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin, enerji güvenliğinin ekonomik kalkınma kadar stratejik bir önem taşıdığını gösterdiğini belirten Duran, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı değerlendirmeler, enerji alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemenin yanı sıra Türkiye’nin geleceğe dönük hedeflerini de ortaya koymaktadır. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin ekonomik kalkınma kadar stratejik önem taşıdığını gösterirken, ülkemizin bu alandaki güçlü konumunu daha da belirgin hale getirmektedir.

Enerjide yerli ve yenilenebilir vurgusu

Cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği üzere, büyüyen ekonomi ve artan enerji ihtiyacı karşısında yerli ve yenilenebilir kaynakların daha etkin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yönünde atılan adımlar, Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle birlikte enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlamaktadır. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal enerji alanlarında son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar, ülkemizin sahip olduğu yüksek potansiyelin somut sonuçlara dönüştüğünü göstermektedir. Yenilenebilir enerji kapasitesinde ulaşılan seviyeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler, Türkiye’nin bu alandaki kararlılığının en açık göstergelerinden biridir.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunuyor"

Yenilenebilir enerji yatırımlarında ortaya konulan vizyon ve kararlılık, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi açısından büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve liderliğinde yürütülen çalışmalar, ülkemizin enerji alanındaki konumunu güçlendirirken Türkiye Yüzyılı hedeflerine de katkı sunmaktadır. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; hizmete alınan yatırımların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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