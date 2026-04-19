AA 19.04.2026 09:23

2 ilde büyük operasyon: Binlerce silah ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ve binlerce parça ele geçirildi.

2 ilde büyük operasyon: Binlerce silah ele geçirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1021 ruhsatsız tabanca, 1264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 tabanca şarjörüne el konuldu.

İstanbul Adana Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
