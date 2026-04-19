Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2026 08:30

Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kimliği belirsiz bir kişinin kentte ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kimliği belirsiz bir kişinin kentin Holosiyvskiy semtinde sokaktaki insanlara ateş açtığını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de insanlara ateş açan kişiye yönelik polis özel kuvvetlerince operasyon yapıldığını aktardı.

Klimenko, "Kiev'deki silahlı saldırgan, gözaltına alındığı sırada etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenleyen kişinin bir markete girerek bazı kişileri rehin aldığını aktaran Klimenko, saldırganın polis memurlarına da ateş açtığını kaydetti.

"Saldırıda en az 6 kişi öldü"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Saldırganın) Rehin aldığı kişiler vardı. Maalesef, rehinelerden birini öldürdü. Sokakta dört kişiyi öldürdü. Bir kadın daha hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralanmıştı." ifadesini kullandı.

Dört rehinenin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Zelenskiy, saldırganın daha önce de yargılandığını kaydederek, "Saldırganın, silahla dışarı çıkmadan önce evini ateşe verdiği öğrenildi." dedi.

Saldırganın Rusya'da doğduğunu ve daha sonra uzun bir süre Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşadığını aktaran Zelenskiy, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ETİKETLER
Ukrayna
Sıradaki Haber
İran: Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:10
İstanbul'da sis etkili oldu: Gemi trafiği askıya alındı
07:14
Kütahya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
06:12
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
01:06
İran: Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez
01:01
Burhanettin Duran: Ülkemiz küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek
01:03
Zehir tacirlerine geçit yok: 500 milyon TL'lik 106 kg uyuşturucu ele geçirildi
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ