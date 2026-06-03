DSÖ uyardı: Ebola aylar önce başlamış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) etkili olan Ebola salgınına dair açıklamalarda bulundu. Mayıs ayının ortasında resmi olarak teşhis edilen salgının, aslında Ocak ayından bu yana gizlice yayılıyor olabileceğini belirten Ghebreyesus, virüsün mücadele ekiplerine karşı çok büyük bir zaman avantajı yakaladığını ifade etti.

İlk resmi vakanın 24 Nisan'da bir hemşirede görüldüğünü ancak salgının başlangıcının ocak, şubat veya mart aylarına kadar uzanabileceğini söyleyen Ghebreyesus, şu an için asıl odaklanılması gereken konunun virüsün yayılımını durdurmak olduğunu vurguladı. Bundibugyo suşunun neden olduğu bu son dalga, şu ana kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 60, komşu ülke Uganda'da ise 1 can kaybına yol açtı.

Güvensizlik mücadeleyi baltalıyor

Salgına karşı yürütülen kurtarma ve tedavi çalışmaları, hem uluslararası engeller hem de yerel halkın direnci nedeniyle sekteye uğruyor. DSÖ Genel Direktörü, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerin uyguladığı genel seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Bu tür toptan yasakların tedarik zincirlerini bozduğunu ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını zorlaştırarak salgınla mücadeleyi doğrudan engellediğini belirtti.

Öte yandan, bölgedeki güvenlik sorunları ve göç hareketleri nedeniyle virüsle temas eden kişilerin takibi ancak yüzde 45 oranında yapılabiliyor. Uzmanlar, salgının önüne geçebilmek için bu temaslı takip oranının acilen yüzde 90'ın üzerine çıkarılması gerektiğini ifade ediyor.

Saha çalışmalarını zorlaştıran bir diğer büyük engel ise yerel toplulukların güvensizliği ve inkar politikası oldu. Bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında edindiği izlenimleri paylaşan Ghebreyesus, bazı topluluk liderlerinin Ebola'nın gerçek bir hastalık olduğuna inanmadıklarını ve yürütülen bu sağlık operasyonlarının diğer hayati kamu hizmetlerine ayrılan kaynakları çalmasından endişe ettiklerini aktardı.

Aşısı yok ama erken teşhis hayat kurtarıyor

Mevcut Ebola dalgasına neden olan Bundibugyo suşuna karşı henüz geliştirilmiş bir aşı veya spesifik bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Ancak sağlık yetkilileri, bu durumun tamamen çaresizlik anlamına gelmediğini vurguluyor.

Kongo'da 6, Uganda'da ise 2 kişinin hastalıktan tamamen kurtularak sağlığına kavuşması, virüse yakalanan kişilerin semptom gösterdikleri ilk anda bir sağlık kuruluşuna başvurmaları durumunda hayatta kalabileceklerini kanıtlıyor.

Mücadeleyi hızlandırmak adına, en çok etkilenen bölge olan Ituri eyaleti başta olmak üzere çevre il ve ülkelerde laboratuvar ve tanı kapasitesinin artırılmasına öncelik veriliyor. Test süreçlerindeki birikmelerin çözülmesiyle birlikte şüpheli vaka sayılarında keskin düşüşler yaşanırken, uluslararası düzeyde de yeni adımlar atılıyor.

Birleşik Krallık, gelişmekte olan bu tür bulaşıcı hastalık krizlerine karşı uzmanların hızlı analiz ve kanıt sunabileceği çoklu risk araştırma ağını devreye soktuğunu açıklayarak küresel mücadeleye destek verdi.