Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.06.2026 20:03

Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik son saldırıları ve Romanya'daki apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik son saldırısının, 29 Mayıs Cuma günü NATO hava sahasını ihlal ederek Romanya'daki bir apartmanı vurmasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

NATO topraklarında masum sivillere zarar verilmesinin "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Sözcü, bu durumun, Ukraynalı sivillerin her gün maruz kaldığı tehdidi acı şekilde hatırlattığını vurguladı.

Sözcü, "İngiltere Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya Büyükelçisini (Kelin'i) Bakanlığa çağırarak, bu ciddi gerginlik artışını şiddetle kınadı." ifadesini kullandı.

"NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız"

Rusya'nın, Ukrayna'ya yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatarak ve komşu ülkeleri tehdit ederek sivil hayatı açıkça hiçe saymaya devam ettiğini kaydeden Sözcü, diplomatlara, Kiev'i terk etmeleri yönünde yapılan son uyarıların sorumsuzca ve haksızca olduğunun altını çizdi.

Sözcü, "İngiltere, Ukrayna, Romanya ve tüm NATO müttefiklerinin yanında kararlı şekilde durmaktadır. NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus İHA'sının, Romanya hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Rusya İngiltere Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA) Romanya
Sıradaki Haber
Arakçi: Ordu, ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:53
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran’a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi
20:27
"15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular devam ediyor
20:24
Sıfır Atık Festivali başlıyor
19:55
Arakçi: Ordu, ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldı
20:08
ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
19:23
İletişim Başkanı Duran, Destici'ye başsağlığı diledi
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Milli Saraylar'da Mehter Marşı coşkusu yaşanacak
Milli Saraylar'da Mehter Marşı coşkusu yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ