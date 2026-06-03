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Dünya
AA 03.06.2026 19:52

Arakçi: Ordu, ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldığını belirtti.

Arakçi: Ordu, ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldı

Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio’nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Rubio’nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti." ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Arakçi, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD’nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor."

"Düşmanca eyleme derhal karşılık verilecek"

Arakçi, her türlü "düşmanca eyleme derhal ve kararlı şekilde karşılık" verileceğini belirterek "Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla başarmak mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

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İran ABD Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt
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