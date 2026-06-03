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Dünya
AA 03.06.2026 18:20

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ı "ülkesinin iç işlerine karışmakla" suçladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ı, 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya desteğini açıklayarak Kolombiya'nın iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ı "ülkesinin iç işlerine karışmakla" suçladı

Ülkesindeki RTVC kanalına konuşan Petro, 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Washington yönetiminin Kolombiya'nın iç işlerine müdahale etmeme taahhüdünde bulunduğunu ancak Trump'ın son açıklamalarıyla bu taahhüdü ihlal ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Benimle yaptığı, Kolombiya'nın iç işlerine karışmama yönündeki anlaşmaya ihanet ediyor. Kolombiya halkını özgürce oy kullanması, seçimini yapması için rahat bırakmalı. Kolombiya bayrağını Donald Trump'a teslim etmedim." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin, Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendiği sırada faaliyetlerini kısıtlayıcı lojistik tedbirler aldığını öne süren Petro, "BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığını devralmak üzere gidecektim. Bana bazı şartlar dayattılar. Bir üniversitede konuşamayacağım, New York Belediye Başkanı ile görüşemeyeceğim söylendi. Bu ne demek?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Petro, ABD'li Senatör Bernie Moreno'nun Kolombiya'daki seçimin ilk turuna ilişkin sözlerini de eleştirerek, şunları söyledi:

"Kolombiyalı dahi olmayan Bay Bernie Moreno kalkmış şart koşuyor. Şaibe hakkında tek bir kelime bile etmedi çünkü bunu bilebilecek bizimki gibi mekanizmaları yok. Bizim hile yapacağımızı söylüyorlardı, saçmalık. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü, Seçim Kurulunu ya da başka hiçbir şeyi biz yönetmiyoruz. Seçimlerin şeffaflığını koruyamadılar."

"Bir ülke, başka bir ülkenin kararlarına müdahale ettiğinde özgürlük yok olur"

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın Abelardo de la Espriella'yı öven sözlerini paylaşarak, "Bir ülke, başka bir ülkenin kararlarına müdahale ettiğinde özgürlük yok olur. Tüm Kolombiya'yı tam bir özgürlük içinde oy kullanmaya, kimsenin kölesi ya da sömürgesi olmamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Kolombiya'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Espriella'ya tam destek

Trump, 21 Haziran'da Kolombiya'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı desteklediğini açıklamıştı.

"Kaplan" lakaplı Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik eden Trump, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde "radikal solculara" karşı zafer kazanacağına inandığını kaydetmişti.

Trump, "Cumhurbaşkanı olarak Abelardo, Kolombiya'da ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti teşvik etme, yasa dışı göçü durdurma, suç ve uyuşturucuyla mücadele etme ve hukuk ve düzeni yeniden tesis etmede büyük bir başarı elde edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya seçimlerinin ABD açısından da önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Hayatındaki muazzam başarıları ve bana verdiği siyasi destek nedeniyle, Abelardo'ya tam ve eksiksiz desteğimi sunmaktan onur duyarım." ifadesine yer vermişti.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13’ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan De la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

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