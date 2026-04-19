Dünya
AA 19.04.2026 00:13

BM: Yemen'de yaklaşık 18 milyon insan açlık sınırında

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Yemen Şubesi, finansman eksikliği nedeniyle yardımlarda yaşanan gerileme sonucu yaklaşık 18 milyon Yemenlinin açlığa sürüklendiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki insani krizin boyutlarına ve çözüm için gereken acil finansman ihtiyacına dikkat çekti.

Ülkedeki insani durumun 2026 yılı itibarıyla "kritik bir dönüm noktasına" ulaştığının altını çizen OCHA, Yemen genelinde 22,3 milyon kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu, artan ihtiyaçlara rağmen fonlardaki ciddi kesintilerin hayati destekleri durma noktasına getirdiğini vurguladı.

Açıklamada, acil önlem alınmaması durumunda, toplumsal istikrarın bozulacağı ve ülkedeki temel sistemlerin tamamen çökeceği belirtilerek, finansman krizi çözülmezse yaklaşık 18 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Ülkedeki sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 40'ının ya hiç hizmet vermediği ya da kısmi hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, 2026 İnsani Müdahale Planı kapsamında 2,16 milyar dolar acil fon desteğine ihtiyaç duyulduğu bilgisi verildi.

SON HABERLER
01:06
İran: Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez
01:01
Burhanettin Duran: Ülkemiz küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek
01:03
Zehir tacirlerine geçit yok: 500 milyon TL'lik 106 kg uyuşturucu ele geçirildi
00:20
Türkiye ADF'de adil bir dünya için diplomasinin önemine dikkati çekiyor
00:02
Aydın'da lise yurdunda çıkan yangın kontrol altına alındı
23:15
TİKA'nın Sudan'da kurduğu çocuk parkı açıldı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ