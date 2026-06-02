Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2026 19:48

BM: İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamaları savaş suçu teşkil ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ekim 2023’ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan Filistinlilerin keyfi gözaltı, sistematik işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, bu uygulamaların savaş suçu teşkil ettiğini ve insanlığa karşı suç kapsamına da girebileceğini belirtti.

BM: İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamaları savaş suçu teşkil ediyor

OHCHR Filistin Ofisi’nin sosyal medya hesabından, İsrail'in 7 Ekim 2023 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği insan hakları ihlallerine dair rapor paylaşıldı.

Raporda, Ekim 2023’ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan Filistinlilerin keyfi gözaltı, sistematik işkence ve diğer kötü muamele türleriyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

OHCHR'nin raporunda, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 9 bin 300'den fazla Filistinlinin bulunduğu, bunların yaklaşık yarısının herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında tutulduğu ifade edildi.

İsrail’in gözaltı merkezlerinde 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, aç bırakma, tecavüz ve diğer cinsel işkence türleri dahil olmak üzere işkence ve kötü muamelenin yaygın şekilde kullanıldığının belgelendiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, söz konusu uygulamaların savaş suçu teşkil ettiği ve insanlığa karşı suç kapsamına da girebileceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 468'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Polonya hükümeti, ilkokullarda telefon kullanımını kısıtlayacak tasarıyı kabul etti
19:35
4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
19:03
İstanbul'da turistten fazla ücret alan taksici tutuklandı
18:49
Türkiye ve 7 ülke, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınadı
18:40
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile görüştü
Bozkırın ortasında baraj gölü kıyısındaki "sakin şehir" Halfeti ziyaretçilerini ağırlıyor
Bozkırın ortasında baraj gölü kıyısındaki "sakin şehir" Halfeti ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı
Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ