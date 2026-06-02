Dünya
CNN International 02.06.2026 16:48

Ebola virüsü şüphelileri Afrika sınırını aştı: Brezilya ve İtalya'da alarmda

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında sağlık çalışanlarının iyileşmesi umutları artırırken, virüs şüphelerinin Brezilya ve İtalya'ya sıçraması küresel alarm verilmesine yol açtı. Uluslararası uçuş geçmişi olan vakalar nedeniyle Avrupa ve Güney Amerika'da acil durum protokolleri devreye sokuldu. Vaka sayısı 282, can kaybı ise 42 oldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) Bundibugyo suşunun yol açtığı Ebola salgınıyla mücadele sürerken, hastaneden gelen iyileşme haberleri küresel sağlık kamuoyuna umut verdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bunia kentinde tedavi gören dört hemşire ve bir laboratuvar çalışanının tamamen iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Erken teşhis ve tıbbi bakımın hayat kurtardığını vurgulayan yetkililer, salgına karşı müdahalenin yoğunlaştırılmasıyla iyileşenlerin sayısının artmasını bekliyor. Ancak Kongo'da vaka sayısı 282’ye, can kaybı ise 42’ye yükselirken, virüs şüphesi ilk kez Afrika kıtasının dışına, Brezilya ve İtalya'ya kadar ulaştı.

Aşısı olmasa da iyileşmek mümkün

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının merkez üslerinden Ituri eyaletinin başkenti Bunia’ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, Ebola’nın bu belirli türü için henüz lisanslı bir aşı veya özel bir tedavi bulunmadığını kabul etti.

Buna karşılık, iyi bir destekleyici tıbbi bakım ve erken müdahale ile hastalığın ölümcül olmaktan çıkabileceğini belirten Genel Direktör, taburcu edilen sağlık çalışanlarının bunun en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

Salgın küresel müdahaleden daha hızlı yayılıyor

Ülke tarihindeki 17. Ebola salgını olan bu dalga, keşfedilmesinden bu yana yaşanan en büyük üçüncü salgın olarak kayıtlara geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, geç başlayan uluslararası müdahale nedeniyle virüsün bölgesel olarak yayılma riskinin gerçeğe dönüştüğünü açıkladı.

Yetkililer, şu an için kıta genelinde bin 100'den fazla şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildiriyor.

Brezilya ve İtalya alarmda

Salgın bölgelerine seyahat geçmişi olan kişilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte Brezilya ve İtalya’da alarm durumuna geçildi. Brezilya'nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde yüksek ateş şikayetiyle başvuran iki hastada menenjit ve sıtma tespit edildi; ancak sağlık yetkilileri bu teşhislerin Ebola olasılığını tamamen ortadan kaldırmadığını belirterek takibi sürdürüyor.

İtalya'nın Sardinya adasında ise DKC'den dönen ve belirti gösteren bir yolcu için acil durum protokolleri devreye sokuldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, hastanın test sonucunun negatif çıktığını duyurarak ülkede Ebola riskinin hala çok düşük olduğunu açıkladı.

