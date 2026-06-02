Dünyayı korkutan Hantavirüs gemisi yeniden denize açılıyor

Geçtiğimiz mayıs ayında 28 farklı ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatıyla seyir halinde olan MV Hondius gemisinde gizemli bir hastalık baş gösterdi. Yolcuların peş peşe hastalanmasıyla başlayan süreç, kısa sürede küresel bir sağlık alarmına dönüştü.

Yapılan incelemeler sonucunda gemide tam 13 hantavirüs vakası doğrulanırken, bu kişilerden üçü hayatını kaybetti. Hastalığın, Arjantin'de kuş gözlemciliği yaptıkları sırada enfekte kemirgenlerle temas eden iki yolcudan yayıldığı tahmin ediliyor.

Salgında hayatını kaybedenler arasında vahşi çöp depolama alanını ziyaret eden Hollandalı bir çift ile Alman bir yolcu bulunuyor. Ayrıca yoğun bakıma kaldırılan bir İngiliz vatandaşının yanı sıra gemideki diğer yolcular da tedbir amacıyla farklı limanlarda tahliye edilerek karantinaya alındı.

Gemi tamamen dezenfekte edildi

Yaşanan krizin ardından Hollandalı sağlık yetkilileri gemide çok geniş kapsamlı bir biyogüvenlik operasyonu yürüttü. Geminin sahibi olan Oceanwide Expeditions şirketi, sekiz güverteli devasa geminin her noktasının derinlemesine temizlendiğini ve içeride hiçbir kemirgen kalmadığını duyurdu.

Yetkililer, hantavirüsün dış ortamda dayanıklılığının düşük olduğunu belirterek yapılan bu yoğun dezenfeksiyon işleminin ardından virüsün tekrar bulaşma ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını açıkladı. Geminin temizlenmesiyle birlikte Hollandalı yetkililer, 30 Mayıs itibarıyla lüks kruvaziyere yeniden sefer izni verdi.

Mürettebat tamamen değişti

Güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmak isteyen şirket, salgının yaşandığı dönemde gemide görev yapan tüm mürettebatı tahliye ederek karantinaya aldı. Geminin personeli baştan aşağı yenilenirken, yeni ekibin karantinadaki hiçbir çalışanla temas etmediği vurgulandı.

Şu an lojistik ikmal ve hazırlık sürecinde olan MV Hondius, 6 Haziran'da Norveç'in Svalbard takımadalarında bulunan ve dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan Longyearbyen'dan kalkarak sezonun ilk Arktik seyahatine çıkacak.

İnsandan insana bulaşma endişesi

Normal şartlarda hantavirüs insanlara kemirgenlerin idrar, dışkı veya salgılarıyla temas etmesi sonucu bulaşıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, bu yolculuk sırasında virüsün sıradışı bir şekilde insandan insana bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor. Nitekim gemide bulunmayan bir Fransız vatandaşının, uçakta enfekte bir yolcuyla seyahat ettikten sonra virüsü kapması bu endişeleri haklı çıkardı.

Fransa'daki Pasteur Enstitüsü bilim insanları virüsün genetik haritasını çıkardı ve Güney Amerika'da halihazırda var olan "Andes" varyantı ile eşleştiğini belirledi. Araştırmacılar virüsün daha bulaşıcı ya da daha tehlikeli hale geldiğine dair yeni bir mutasyon bulamadı. Hantavirüse karşı henüz bir aşı veya özel bir ilaç tedavisi bulunmadığı için en etkili korunma yönteminin hijyen ve temasın önlenmesi olduğu belirtiliyor.