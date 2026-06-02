Dünya
AA 02.06.2026 10:00

Kolombiya, haziran ayı BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendi

Kolombiya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin haziran ayı dönem başkanlığını devralarak barışın tesisi ve desteklenmesinin öncelikli konuları arasında yer alacağını bildirdi.

Kolombiya, haziran ayı BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendi

Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin haziran ayı boyunca yürüteceği BM Güvenlik Konseyi başkanlığının, artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesi ile çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'da barışın korunmasına ilişkin düzenlenecek oturumda konuşma yapacağı açıklanmıştı.

