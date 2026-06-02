Altının gramı 6 bin 701 liradan işlem görüyor

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 617 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 6 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 910 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 1,2 değer kazancıyla 4 bin 538 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD-İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizliklere karşın tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeden destek buluyor. ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasına ilişkin ipucu vermesi ve söz konusu verinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.