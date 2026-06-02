Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.06.2026 10:30

Altının gramı 6 bin 701 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 701 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 910 liradan satılıyor.

Altının gramı 6 bin 701 liradan işlem görüyor

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 617 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 6 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 910 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 1,2 değer kazancıyla 4 bin 538 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD-İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizliklere karşın tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeden destek buluyor. ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasına ilişkin ipucu vermesi ve söz konusu verinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Borsa güne 13.798,53 puandan başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Türk lastik ihracatı 1,9 milyar dolarla rekor kırdı
11:23
Dünya Kupası'nda Ebola alarmı: Milyonlarca taraftar virüsü yayabilir
11:26
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
11:12
İsrail'in şebekelerini tahrip ettiği ve ablukayı sürdürdüğü Gazze'de su krizi büyüyor
11:10
Meta'nın yapay zekasını şifre sıfırlamaya ikna ettiler: Büyük hesaplar çalındı
10:57
Milli Aile Haftası kapsamında 81 ilde 4 bin 973 etkinlik yapıldı
Nizip'te "sarı elmas" mesaisi yapılıyor
Nizip'te "sarı elmas" mesaisi yapılıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ