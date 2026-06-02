Siber güvenlik araştırmacıları ve bilgisayar korsanları, Meta'nın yapay zeka asistanını kullanarak nasıl hesap çalındığına dair videoları ve ekran görüntülerini Telegram ile X platformlarında paylaştı. Görüntülerde, bir hackerın yapay zeka botuna hedef hesabı yeni bir e-posta adresiyle eşleştirmesini söylediği, botun ise güvenlik protokollerini hiçe sayarak bu talebi onayladığı görülüyor.

Yapay zeka, doğrulama kodunu hackerın verdiği yeni adrese gönderdikten sonra, sohbet arayüzüne bu kodun girilmesini istiyor. Kod girilir girilmez de hackerın karşısına şifreyi sıfırlama butonu çıkartıyor. Saldırganların Meta'nın konum tabanlı güvenlik önlemlerini aşmak için sanal özel ağ (VPN) kullandıkları da tespit edildi.

Ünlü markalar ve ordunun hesapları da vuruldu

Meta, siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandıran bu açığı doğrulayarak sorunun çözüldüğünü ve etkilenen hesapların güvenliğinin yeniden sağlandığını açıkladı. Yapay zekayı kandırmayı başaran hackerlar, aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray dönemi hesabının da bulunduğu çok sayıda yüksek profilli Instagram hesabını ele geçirdi. Ancak siber saldırının boyutu sadece siyasi figürlerle sınırlı kalmadı.

Dünyaca ünlü kozmetik devi Sephora ve ABD Uzay Kuvvetleri Başçavuşu’nun resmi Instagram hesapları da bu yöntemle hacklenen yüksek profilli hedefler arasında yer aldı. Hafta sonu boyunca çok sayıda normal kullanıcı da Reddit ve X üzerinden benzer şekilde hesaplarının çalındığından şikayet etti. Meta, yaşanan bu siber skandaldan toplamda kaç hesabın etkilendiğine dair net bir sayı paylaşmadı.

Güvenlikte yapay zekaya güvenilir mi?

Yaşanan bu büyük ihlal, şifre yönetimi ve hesap kurtarma gibi kritik güvenlik önlemlerinde yapay zekaya ne kadar güvenilebileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. İş süreçlerini hızla yapay zeka ekseninde yeniden organize eden Meta, bu yılın başlarında yapay zeka destekli asistanını Facebook ve Instagram'da küresel olarak kullanıma sunmuştu.

Şirket, bu asistanın dolandırıcılık ihbarları ve taklit hesapların kapatılmasının yanı sıra şifre sıfırlama gibi işlemleri de kullanıcılar adına doğrudan gerçekleştirebileceğini duyurmuş ve sistemi büyük bir adım olarak nitelendirmişti. Ancak yapay zekanın siber saldırganlar tarafından bu kadar kolay manipüle edilmesi, dijital güvenlik politikalarının geleceği hakkında ciddi endişeler doğurdu.