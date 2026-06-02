Az Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.06.2026 11:40

CHP'de şaibeli kurultayda yeni ifade

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç ifade verecek.

CHP'de şaibeli kurultayda yeni ifade

Özkan Yalım ile Turgut Koç'un ifadeleri, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde alınacak.

 

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade verdi.

Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için yaklaşık 40 ile gidip delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürdü.

Bazı delegelerin, çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savundu.

CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Bugün kurultay soruşturmasında ifadesi alınacak.

Soruşturma kapsamında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. 

ETİKETLER
CHP MASAK
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı tatilinde radar bilgileri 'Hayat 112'den sorgulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Bahçeli: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir
12:22
İstanbul'da mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
12:18
Talas Millet Bahçesi'nin adı 'Türk Dünyası Millet Bahçesi' oldu
12:15
TDV, bayramda 36,4 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
12:14
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 942'ye yükseldi
12:14
Bakan Fidan yarın Endonezya'yı ziyaret edecek
Piri Reis'in haritasını varak sanatıyla ahşap üzerine işledi
Piri Reis'in haritasını varak sanatıyla ahşap üzerine işledi
FOTO FOKUS
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ