CHP'de şaibeli kurultayda yeni ifade

Özkan Yalım ile Turgut Koç'un ifadeleri, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde alınacak.

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade verdi.

Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için yaklaşık 40 ile gidip delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürdü.

Bazı delegelerin, çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savundu.

CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Bugün kurultay soruşturmasında ifadesi alınacak.

Soruşturma kapsamında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi.